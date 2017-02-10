Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Паулу Барбоза: Дрис Мертенс был одной ногой в "Локомотиве"

Известный агент Паулу Барбоза рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника сборной Бельгии Дриса Мертенса в "Локомотив".

"В 2013-м в шаге от "Локомотива" был бельгиец Дрис Мертенс. Мы все утрясли и с ПСВ, за который он тогда играл, и с агентами. Игрок приехал в Москву, согласовал финансовые условия, подписал предварительный контракт и улетел домой за вещами. После чего перестал отвечать на звонки – как и агенты.

Через пару дней выяснилось, что Мертенс в "Наполи". У итальянцев был интерес к Мертенсу, однако до конкретики не доходило. Когда узнали, что парень одной ногой в "Локомотиве", вступили в переговоры. Он выбрал серию А, хотя в России мог больше заработать", - цитирует Барбозу "СЭ".
Теги: Локомотив Мертенс
Сегодня, 09:55
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (3)
online

Ниxyя себе - игрок крутейший. Наверное лучший краек в серии А.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: mikelo73
Смородина прохлопала.

Да скорее всего.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 10:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: mikelo73
Смородина прохлопала.

жопоголовый, ты читать умеешь? русским языком написано, что
согласовал финансовые условия, подписал предварительный контракт и улетел домой за вещами.
,
После чего перестал отвечать на звонки – как и агенты.

Через пару дней выяснилось, что Мертенс в "Наполи".
,
Когда узнали, что парень одной ногой в "Локомотиве", вступили в переговоры. Он выбрал серию А


--------------------
а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Что то я не понял это как так "подписал предварительный контракт"?!
это что ничего не значит? Хрень какая то...
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Смородина прохлопала.
Регистрация: 18.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.