"Реал" намерен предложить Кариму Бензема продление контракта

"Реал" намерен предложить форварду команды Кариму Бензема в июне 2017 года продление контракта, сообщает AS."Королевский клуб" намерен продолжить сотрудничество с французом до 2021 или 2022 года.В "Реале" хотят, чтобы Бензема понял, что ему продолжают доверять, несмотря на то что игрок нередко подвергается критике за свою игру.Если Бензема продлит срок соглашения с "Реалом", то это будет его вторая пролонгация контракта в испанском гранде. Первая случилась в 2014 году: тогда футболист начал получать значительно больше, его годовая зарплата возросла с €5 млн до €8 млн. В данном случае речь также идет об увеличении зарплаты. Действующий контракт Бензема с "Реалом" истекает летом 2019 года.