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Видеонаблюдение в Нижнем Новгороде перед ЧМ-2018 интегрируют в систему "Безопасный город"

Системы видеонаблюдения Нижнего Новгорода интегрируют в программный комплекс "Безопасный город" в преддверии ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В правоохранительный сегмент аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" планируется интегрировать сторонние системы видеонаблюдения объектов транспортной инфраструктуры - аэропорта, железнодорожного вокзала, метрополитена, автовокзалов и т.д., а также стадионов, спортивных баз, крупных гостиниц и торговых центров", - сообщили в пресс-службе.

В областном "Центре безопасности дорожного движения" также отметили, что в рамках развития комплекса "Безопасный город" в Нижегородской области в 2017 году планируется дополнительно установить 310 камер уличного видеонаблюдения и 70 камер видеонаблюдения с функцией распознавания автомобильных номеров.

В настоящее время, по данным центра, в регионе уже работают 602 камеры по системе "Безопасный город", часть из которых оснащена системой по распознаванию автомобильных номеров, обнаружению огня и дыма, а также оставленных предметов. Кроме того, в области установлены более 200 стационарных комплексов фиксации нарушений.

ТАСС
Сегодня, 10:13
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