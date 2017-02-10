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Анри Хагуш: при Аленичеве делали то же, что и в спартаковской школе

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш рассказал о работе с тренерами Дмитрием Аленичевым, и Виктором Гончаренко (БАТЭ).

"Все, что мы делали в спартаковской школе, делали и у Аленичева в Туле. Думаю, и у Романцева такие же занятия были. Много квадратов, много футбола, стеночек и забеганий. С "физикой" проблем не было, хотя работы у меня прибавилось. Мы перешли на схему с тремя центральными защитниками, а два крайних защитника должны были по всей бровке играть. Большой объем работы получался...

Ух, и строгий Виктор Михайлович! Однажды ему не понравилось, как мы разминались перед игрой. Причем, мы тогда нормально шли в сезоне. Не было, например, какой-то неудачной серии игр. Но он загнал всех в раздевалку и начал льдом кидаться. Решил так команду встряхнуть.

Он – максималист. В Лиге чемпионов проигрываем в гостях "Реалу" 0:1. Меня удалили в первом тайме еще. Гончаренко тогда так кричал и мне сделал втык! Казалось бы, Мадрид, звезды, Лига чемпионов, но Гончаренко был очень зол. Во втором тайме, играя в меньшинстве, второй пропустили и проиграли. Но в ответном матче достойно с ними смотрелись, хоть и уступили 0:1.

В 2008-м в Москве я встретился с Курбаном Бердыевым. Он сказал: "Хочу тебя видеть у себя. Мы вышли в Лигу чемпионов, у тебя такой опыт есть. Приходи, я на правый фланг даже никого брать не буду".

Я подумал, зачем мне идти в "Зенит"? Дал слово Бердыеву, что прекращу переговоры с ними, так и сделал. Но за «Рубин» так и не сыграл ни разу. Подписал контракт, но на первый же сбор меня не взяли. Не знаю, чье это было решение. С Бердыевым не говорил, позвонил агенту, сказал: "Забери меня отсюда", – цитирует Хагуша "Советский спорт".
Теги: Аленичев Гончаренко
Сегодня, 10:59
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