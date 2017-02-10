Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Брайан Идову: мне комфортно играть в Перми

Защитник "Амкара" Брайан Идову рассказал, почему принял решение продлить контракт с пермским клубом.

"Я благодарен "Амкару" за предложение продлить контракт. Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени.

Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие", - цитирует Идову ФК "Амкар" "красно-чёрных".
Теги: Амкар Идову
Сегодня, 11:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.