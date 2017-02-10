Квинси Промес: мой отец волновался из-за того, что я не играл в Абу-Даби

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о сборах красно-белых в Эстепоне.— По вечерам наши бразильцы собираются в холле отеля и смотрят футбол. Они, наверное, сумасшедшие. И, похоже, от работы совсем не устают. (Улыбается.) Как после двухразовых тренировок у них еще остаются силы на что-то?! После ужина успеваю лишь дойти до кровати и пообщаться с родными по телефону. А как только часы показывают одиннадцать, отключаюсь.Здесь занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах. Но лишь немного. Самое сложное — это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу "побурчать" перед тренировкой: "Ну вот, опять бег..." А мне все игроки говорят: "Квинси, грех жаловаться: тебе все так легко дается!.." Но нет, на самом деле это не легко. Не думайте, что все так просто. Это кропотливый труд. Вообще я, можно сказать, годами выстраивал для себя особую систему подготовки. Ведь бегаю с детства. Постоянно выкладываюсь, и усилия не пропадают даром. Сейчас пока еще чувствую усталость в ногах. Но с каждым днем сборов нагрузки переносятся легче, мышцы постепенно привыкают.Знаете, друзья не раз говорили, что хотели бы быть на моем месте. Они бы предпочли бегать так, как бегаем мы, чем заниматься своими рабочими делами. Так что, как бы ни было тяжело на тренировках, стараюсь всегда быть позитивным, потому что у меня лучшая работа в мире. Как я могу не улыбаться? Наслаждаюсь всем. Даже беговой работой. К тому же в Испании очень хорошо. Условия для занятий отличные. И погода определенно лучше, чем сейчас в Москве.Понимаю, что это просто тренировки. Но хочу выигрывать постоянно. Будь то занятие на поле, игра в карты или что-то еще — настроен быть первым во всем. Здорово устраивать небольшие соревнования между собой. У нас с ребятами очень хорошие отношения вне поля, мы постоянно общаемся, шутим. И поэтому на газоне также легко находим общий язык. Джано недавно забил красивейший гол, вы бы только видели! Будет прекрасно, если в чемпионате нам удастся забивать такие же. А какой мяч послал в ворота Попов! Он помог моей команде выиграть в двусторонке. Ну, и у меня, к слову, также прицел налажен: регулярно забиваю. Хорошо бы продолжить эту традицию в официальных матчах.Понимаете, жажда победы — она внутри меня. Не могу измениться. Даже когда играю со своими дочерями, им приходится сложно. Наверное, девочкам лучше проводить время с мамой. Потому что, когда я с ними, например, играю в прятки, иногда мошенничаю, чтобы выиграть. Все ради успеха! (Улыбается.) Ну, возможно, когда дочки вырастут, у них появятся шансы справиться с папой.Недавно у меня было три свободных дня, прилетал в Амстердам и виделся с дочерями, женой и мамой. Девочки очень скучают по мне, им не хватает отца. Особенно если у них что-то болит или они получают ссадины… Тогда у малышек начинают литься слезы: «Где же папа?..» Потом объясняю им: «Отец работает...» Трудно, но знаю, что делаю свое дело и для них тоже.А мой папа, кстати, сейчас в Суринаме. Мы постоянно на связи. Из-за того что я не играл в Абу-Даби, он очень беспокоился, думал, что у меня серьезная травма. Позвонил: «Сын, смотрел матч, тебя не было на поле. Что случилось?..» Успокоил его: «Отец, со мной все в порядке, не волнуйся, ерунда...»Пока не сыграл ни в одном контрольном поединке, и было бы неправильным говорить сейчас, на сколько процентов готов к весенней части сезона. Но вы можете узнать у Хави, тренера по физподготовке, какие результаты показываю на тестах. Он скажет: «Высокие». Например, с «йо-йо» справился очень хорошо. Я здоров и чувствую в себе много сил.Сегодня нам предстоит первый контрольный матч на сборе в Испании. Мы будем играть с хорватским «Осиеком». Эта команда сейчас идет на третьем месте в чемпионате своей страны — неплохой результат. Так что этот спарринг будет хорошей проверкой для нас. Особенно если учесть то, что мы сейчас находимся под нагрузками. Придется непросто, но вы же теперь знаете: мы всегда хотим победить. Постоянно держим в голове, что весна не за горами. И надо быть готовыми к ней на сто процентов. Массимо Каррера все время напоминает нам о том, как важно подойти к предстоящим официальным матчам в отличной форме. Надеюсь, и с «Осиеком» сыграем успешно. А главное — без травм!