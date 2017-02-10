Вукашин Йованович включен в заявку "Бордо" на матч с "ПСЖ"

"Бордо" оформил заявку на матч 25-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ".



Защитник Вукашин Йованович, арендованный у "Зенита" до конца сезона, включен в число 18 игроков. Футболист сможет выйти на поле в поединке с парижанами, который состоится сегодня в 22.45 мск.



Полностью заявка "Бордо": Жером Приор, Седрик Каррассо - Диего Контенто, Милан Гаич, Вукашин Йованович, Николя Паллуа, Тео Пелланар, Юссуф Сбаали - Мауро Арамбарри, Ярослав Плашил, Жереми Тулалан, Юнусс Санкаре, Валентин Вада - Франсуа Камано, Гаэтан Лаборд, Малком, Жереми Менез, Диего Ролан.