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Агент: Шандао может перейти в один из топ-клубов премьер-лиги

Бразильский защитник "Анжи" Шандао может в нынешнее трансферное окно перейти в один из топ-клубов РФПЛ, а информация об интересе к футболисту со стороны бразильского "Гремио" не соответствует действительности, заявил агент игрока Ролим Кармо.

"Гремио" не проявлял интереса к Шандао. На самом деле "Гремио" заинтересовался экс-защитником "Сан-Паулу" Паулу Мирандой, который сейчас играет за "Зальцбург". С точностью могу сказать, что информация в СМИ про Шандао не соответствует действительности.

Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандао перейдет именно в него", - цитирует Кармо "Р-Спорт".
Теги: Шандао Анжи
Сегодня, 11:56
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№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Локо?

скорее всего..
с британцем же не срослось..


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Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Локо?
Регистрация: 16.03.2010
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