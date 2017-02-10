"Амкар" продлил контракт с Брайном Идову

Защитник "Амкара" Брайн Идову продлил контракт с клубом еще на три года.Футболист, который играет за пермскую команду с 2010-го года, уже в четвертый раз ставит свою подпись под документом, связывающим его с "Амкаром".Его предыдущее соглашение с Клубом истекает в июне 2017-го, и за полсезона до этого срока ФК "Амкар" и Брайн Идову договорились о продлении сотрудничества.