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"Амкар" продлил контракт с Брайном Идову

Защитник "Амкара" Брайн Идову продлил контракт с клубом еще на три года.

Футболист, который играет за пермскую команду с 2010-го года, уже в четвертый раз ставит свою подпись под документом, связывающим его с "Амкаром".

Его предыдущее соглашение с Клубом истекает в июне 2017-го, и за полсезона до этого срока ФК "Амкар" и Брайн Идову договорились о продлении сотрудничества.

Теги: Амкар
Сегодня, 11:59
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