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Источник: игроков "Луча-Энергии" выселяют из гостиницы на сборе в Турции

Игроков "Луча-Энергии" выселяют из гостиницы, в которой они проживают во время первого сбора в Турции, информирует "Primamedia". Причина – невыполнение финансовых обязательств.

"У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так как не поступило финансирование в счет оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы. Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении", – рассказал один из футболистов.

У игроков "Луча" также не оплачены авиабилеты в Россию, клуб предлагает футболистам покупать их за свой счет.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 12:29
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№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:25) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Денег нет-готовьтесь дома.Во времена Советского Союза никуда не ездили и играли лучше.

Цитата: капля никотина
А в это время на Крестовском....

...на доводку персонального унитаза миллера потребуется ещё два кило драгоценных камней.
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Sergeevich
А как эти вещи связаны?

А смысл словосочетания "Национальное достояние" доступен???
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 13:04) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
капля никотина,
А как эти вещи связаны?

Одни здесь "строят" по-русски, другие там "управляют" по-русски...
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (7)

А в это время на Крестовском....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: den989 (Сегодня, 12:44) #
  • -1
  •  (5)
online

Позор то какой.Только страну позорят как будто клуб из какого нибудь Габона
Регистрация: 3.02.2017
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