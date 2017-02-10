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"Краснодар" заинтересован в колумбийском атакующем хавбеке Оскаре Эступиньяне

"Краснодар" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику клуба "Онсе Кальдас" Оскару Эступиньяну, информирует "Чемпионат".

20-летний игрок также находится в сфере интересов нескольких португальских клубов. Колумбийский "Онсе Кальдас" запросил за футболиста €2,4 млн.

Оскар выступает на позиции атакующего полузащитника или центрфорварда.
Теги: Краснодар
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Может быть и надо брать...Как говорится на усмотрение руководства..
Регистрация: 21.11.2016
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