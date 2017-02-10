Долг "Манчестер Юнайтед" вырос на 87 млн фунтов из-за Brexit

Долг "Манчестер Юнайтед" возрос на ?87 млн в результате решения Великобритании выйти из состава Евросоюза, сообщает The Guardian.9 февраля представители "МЮ" объявили о рекордной в истории клуба прибыли за финансовый квартал, который завершился 31 декабря 2016 года. Манкунианцы заработали ?157,9 млн, что на 18% выше предыдущего достижения, зафиксированного в аналогичный период в 2015 году.Из-за укрепления доллара по отношению к фунту, связанного с Brexit, долг команды увеличился на ?87 млн и теперь составляет ?409,3 млн.