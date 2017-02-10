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"Зенит" может отдать в аренду братьев Кержаковых

"Зенит" рассматривает вариант с арендой Александра и Михаила Кержаковых, информирует "Спорт день за днем".

Братья вратарь и нападающий 10 февраля не полетели вместе с сине-бело-голубыми на сбор в Бельгию.

Сообщается, в приглашении Кержакова-старшего, а также хавбека Александра Рязанцева заинтересована "Уфа", которую возглавляет Сергей Семак.
Теги: Зенит Кержаков Кержаков М.
Сегодня, 13:27
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11
(0)
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: GreatWhite999
Дали бы Саше закончить карьеру в Зените!

Кстати - да. Это было бы по-человечески. Самый верный Зине человек. Воспитанник.

Никто и не мешает ему объявить о завершении карьеры...устроили бы прощальный матч, все по чесноку, и пошел бы к Владу в помощники пацанам опыт передавать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: den989 (Сегодня, 14:00) #
  • -4
  •  (4)
online

Как можно болеть за эту команду?Это же реально не зенит,это газпром.Личная игрушка Мюллера за счет государства,делает что хочет и насрать ему на болел.А болелы молчат и хавают поэтому и уважения к вам нет никакого
Регистрация: 3.02.2017
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:48) #
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Цитата: den989
У питерских сейчас новый кумир ,капитан дзюба

Кэптэн Дзю. Весельчак и балагур. Эрудит и книгочей. Патриот и пeдераст. Руки по-локоть в крови. Во внутреннем кармане - всегда чужой бумажник. Чудо-человек. Еще одна ростральная колонна и баночка в кунст-камере.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:47) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Дали бы Саше закончить карьеру в Зените! Он точно своим присутствием хуже не сделает.
Один из немногих футболистов, которые олицетворяют собой тот Зенит, который мы любим и еще помним!! Плюс, он действительно играющий и может быть очень полезен как на поле так и в раздевалке! Понабрали непонятно кого, команда без фасада сейчас, вообще.
Безликая.

Ваш фасад и кумир теперь Бздю .Молитесь.
Регистрация: 9.08.2015
№7 Написал: den989 (Сегодня, 13:46) #
  • -1
  •  (7)
online

У питерских сейчас новый кумир ,капитан дзюба
Регистрация: 3.02.2017
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: GreatWhite999
Дали бы Саше закончить карьеру в Зените!

Кстати - да. Это было бы по-человечески. Самый верный Зине человек. Воспитанник.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Дали бы Саше закончить карьеру в Зените! Он точно своим присутствием хуже не сделает.
Один из немногих футболистов, которые олицетворяют собой тот Зенит, который мы любим и еще помним!! Плюс, он действительно играющий и может быть очень полезен как на поле так и в раздевалке! Понабрали непонятно кого, команда без фасада сейчас, вообще.
Безликая.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (2)
online

Уфа всех собирает,команда может получиться не плохая!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (5)

Кержаков - закончу карьеру когда не буду нужен Зениту .
Регистрация: 29.03.2013
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Табор уходит,а братьев ждут уфимские страдания.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Уфуели?
Регистрация: 30.08.2009
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