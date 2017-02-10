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Сергей Веремко: мог оказаться в "Спартаке", но сказался белорусский менталитет

Вратарь Сергей Веремко признался, что мог перейти в московский "Спартак".

"Можно было уехать в 2008-2010 годах, когда БАТЭ успешно выступал на еврокубковой арене. Первый год был просто прекрасным, второй так себе, а третий... Здесь я, что называется, пересидел. Начал вести себя не то чтобы неправильно, просто тренировался уже не с тем запалом, как раньше.

Вроде бы и выиграл в Беларуси уже все. К чему еще стремиться? Из Самары мог уехать в топовый московский клуб под названием "Спартак", и уже оттуда, думаю, если бы заиграл, можно было бы строить виды на хороший европейский чемпионат.

И? Отказался. Мне сразу позвонил главный тренер "Крылышек" Андрей Кобелев и сказал, что очень хочет, чтобы я остался. Ну и послушал. Хотя, наверное, свою роль сыграло и имя "Спартака". А вдруг у меня там не получится?

Выходит, сказался мой белорусский менталитет. Нас уважают за трудолюбие и дружелюбность, но, видимо, когда нужно сделать решительный шаг, мы бываем слишком осторожны. Зато, с другой стороны, столько в моей карьере было случаев, когда судьба хранила. Возможно, спасла она и в тот раз. А ну пошло бы все не так, получил бы травму, и что тогда - карьера под откос?", - цитирует Веремко "Прессбол".
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 13:51
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