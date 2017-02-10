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Федор Чалов: ЦСКА может переломить ситуацию и перегнать "Спартак"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что красно-синие могут обогнать "Спартак", который лидирует в премьер-лиге.

"ЦСКА - опытная команда, не первый год футболисты играют друг с другом. Поэтому мы можем переломить ситуацию в турнирной таблице и перегнать "Спартак". Наше огромное преимущество в сыгранности.

Когда в детстве смотрел футбол, то всегда восхищался игрой Вагнера Лав, его бразильская техника просто впечатляет. Стараюсь даже копировать его финты и движения на поле.

Из нынешнего состава выделю Марио Фернандеса, он профессионал, которых еще надо поискать. Очень хочу закрепиться в основном составе ЦСКА и как можно чаще играть в старте", - цитирует Чалова ТАСС.
Теги: Чалов ЦСКА Спартак
Сегодня, 14:01
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 14:10) #
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online

что-то еще толком не играл парнишка, а интервью надавал на месяц вперед писать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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