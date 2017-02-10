Оливер Кан готов принять предложение "Баварии" стать спортивным директором

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан в ближайшее время может стать спортивным директором мюнхенского клуба, информирует ZDF.



Руководство уже обратилось к 47-летнему немцу после того, как не удалось договориться с защитником команды Филиппом Ламом.



Сообщается, что Кану будет интересно занять данную должность в "Баварии". Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.