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Оливер Кан готов принять предложение "Баварии" стать спортивным директором

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан в ближайшее время может стать спортивным директором мюнхенского клуба, информирует ZDF.

Руководство уже обратилось к 47-летнему немцу после того, как не удалось договориться с защитником команды Филиппом Ламом.

Сообщается, что Кану будет интересно занять данную должность в "Баварии". Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Теги: Кан Бавария
Сегодня, 14:34
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