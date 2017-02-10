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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
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Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
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В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
"Атлетико" предложил свой новый стадион для финалов Кубка Испании
Руководство "Атлетико" обратились к главе Федерации футбола Испании Анхелю Марии Вильяру с предложением проводить на своем новом стадионе "Ванда Метрополитано" все финальные матчи Кубка страны, утверждает Cadena Ser.
Столичный клуб будет играть на этой арене, строительство которой еще не завершено, свои домашние матчи со следующего сезона.
В Испании место проведения финала Кубка страны стало болезненной темой. Особенно это касается тех случаев, когда в финале играет "Барселона", а "Реал" выбывает на более ранних стадиях. Каталонцы всегда хотят играть на стадионе "Сантьяго Бернабеу", тогда как у руководства "Реала" в таких случаях всегда находится повод не предоставлять свою арену для такого матча.
В основном в "Реале" ссылаются на строительные работы на стадионе, но многие уверены, что представителям клуба просто будет невыносимо видеть триумф каталонцев на своем стадионе.
Газета.ru
Столичный клуб будет играть на этой арене, строительство которой еще не завершено, свои домашние матчи со следующего сезона.
В Испании место проведения финала Кубка страны стало болезненной темой. Особенно это касается тех случаев, когда в финале играет "Барселона", а "Реал" выбывает на более ранних стадиях. Каталонцы всегда хотят играть на стадионе "Сантьяго Бернабеу", тогда как у руководства "Реала" в таких случаях всегда находится повод не предоставлять свою арену для такого матча.
В основном в "Реале" ссылаются на строительные работы на стадионе, но многие уверены, что представителям клуба просто будет невыносимо видеть триумф каталонцев на своем стадионе.
Газета.ru
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