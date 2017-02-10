Антонио Конте: с Диего Костой все ясно, он счастлив в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прояснил ситуацию с форвардом Диего Костой, который мог принять предложение из чемпионата Китая.



"Сейчас все спокойно. Диего – значимый игрок для нас. Сейчас ситуация ясна: он рад остаться с нами и бороться за чемпионство.



Думаю, он еще долго будет играть за "Челси", вижу, как он привязан к команде. Китайские клубы – это угроза. Они делают очень странные предложения, 60 миллионов фунтов за Оскара... Считаю, неправильно платить игрокам огромные деньги, чтобы их удержать. Нужно правильно смотреть на вещи", – цитирует Конте Goal.