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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
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Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
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Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
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Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (29)
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В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
Антонио Конте: с Диего Костой все ясно, он счастлив в "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прояснил ситуацию с форвардом Диего Костой, который мог принять предложение из чемпионата Китая.
"Сейчас все спокойно. Диего – значимый игрок для нас. Сейчас ситуация ясна: он рад остаться с нами и бороться за чемпионство.
Думаю, он еще долго будет играть за "Челси", вижу, как он привязан к команде. Китайские клубы – это угроза. Они делают очень странные предложения, 60 миллионов фунтов за Оскара... Считаю, неправильно платить игрокам огромные деньги, чтобы их удержать. Нужно правильно смотреть на вещи", – цитирует Конте Goal.
"Сейчас все спокойно. Диего – значимый игрок для нас. Сейчас ситуация ясна: он рад остаться с нами и бороться за чемпионство.
Думаю, он еще долго будет играть за "Челси", вижу, как он привязан к команде. Китайские клубы – это угроза. Они делают очень странные предложения, 60 миллионов фунтов за Оскара... Считаю, неправильно платить игрокам огромные деньги, чтобы их удержать. Нужно правильно смотреть на вещи", – цитирует Конте Goal.
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