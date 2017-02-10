Деле Алли и Пол Клемент - лучшие в английской премьер-лиге за январь (фото)

Лучшим игроком английской премьер-лиги в январе назван полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли. Он сыграл 5 матчей, в которых забил 5 голов.Лучшим тренером назвали специалиста из "Суонси" Пола Клемента. Валлийцы под его руководством выиграли 3 матча и уступили в двух, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.Лучшим голом признан мяч нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла в ворота "Кристал Пэлас", который он забил ударом через себя.