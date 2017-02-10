Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
08:29
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
08:24
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (29)
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (29)
01:02
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
Деле Алли и Пол Клемент - лучшие в английской премьер-лиге за январь (фото)
Лучшим игроком английской премьер-лиги в январе назван полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли. Он сыграл 5 матчей, в которых забил 5 голов.
Лучшим тренером назвали специалиста из "Суонси" Пола Клемента. Валлийцы под его руководством выиграли 3 матча и уступили в двух, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.
Лучшим голом признан мяч нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла в ворота "Кристал Пэлас", который он забил ударом через себя.
Лучшим тренером назвали специалиста из "Суонси" Пола Клемента. Валлийцы под его руководством выиграли 3 матча и уступили в двух, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.
Лучшим голом признан мяч нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла в ворота "Кристал Пэлас", который он забил ударом через себя.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.