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ЦСКА сыграет с "Русенборгом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

ЦСКА в Москве сыграет с норвежским "Русенборгом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Дата и время проведения встречи будут сообщены позже. В случае победы армейцы встретятся в четвертьфинале с победителем пары ПСВ - "Бенфика".

Остальные пары выглядят следующим образом:

"Атлетико" — "Севилья"

"Барселона" — "Боруссия" (Дортмунд)

"Аякс" — "Динамо" (Киев)

"Монако" — "Реал"

"Зальцбург" — ПСЖ

ПСВ — "Бенфика"

"Порто" — "Вииторул"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:39
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