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15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (1)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (4)
08:29
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
Агент: Вагнер Лав мог оказаться в "Локомотиве", но его жена наотрез отказалась ехать в Россию (1)
08:24
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (29)
Илья Геркус: "Зенит" и "Краснодар" сделали более выгодные предложения по Миранчуку, чем "Рубин" (29)
01:02
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
В отношении курирующего реконструкцию стадиона "Фишт" вице-губернатора возбудили уголовное дело (11)
ЦСКА сыграет с "Русенборгом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
ЦСКА в Москве сыграет с норвежским "Русенборгом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Дата и время проведения встречи будут сообщены позже. В случае победы армейцы встретятся в четвертьфинале с победителем пары ПСВ - "Бенфика".
Остальные пары выглядят следующим образом:
"Атлетико" — "Севилья"
"Барселона" — "Боруссия" (Дортмунд)
"Аякс" — "Динамо" (Киев)
"Монако" — "Реал"
"Зальцбург" — ПСЖ
ПСВ — "Бенфика"
"Порто" — "Вииторул"
Дата и время проведения встречи будут сообщены позже. В случае победы армейцы встретятся в четвертьфинале с победителем пары ПСВ - "Бенфика".
Остальные пары выглядят следующим образом:
"Атлетико" — "Севилья"
"Барселона" — "Боруссия" (Дортмунд)
"Аякс" — "Динамо" (Киев)
"Монако" — "Реал"
"Зальцбург" — ПСЖ
ПСВ — "Бенфика"
"Порто" — "Вииторул"
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