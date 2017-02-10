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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какой хочет видеть свою команду в преддверии Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.
"Мы сделали коррективы, идет перестройка команды, - говорит 53-летний российский специалист. – В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21-23 года. Идет естественное обновление".
Кубок Конфедераций FIFA, который пройдет 17 июня – 2 июля в Санкт-Петербурге, Казани, Москве и Сочи, для России – не только первый крупный домашний международный турнир. Это еще и шанс посмотреть на обновленную команду в боевых условиях перед домашним Чемпионатом мира, ведь Россия не участвует в квалификации ЧМ-2018.
"Конечно, это важно для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для команды же это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность", - говорит Черчесов.
Становление новой команды в товарищеских матчах проходит с переменным успехом. Были и победы – над Ганой и Румынией (по 1:0), были чувствительные поражения – от Катара (1:2) и Коста-Рики (3:4).
"Когда команда строится, она должна пройти все фазы. Не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней на последней минуте. Все идет своим чередом", - считает Черчесов.
Последняя победа над Румынией, однако, вселила оптимизм. "Очень хочется, чтобы на Кубке Конфедераций наша сборная предстала Командой. Той, за которую хочется болеть, - поясняет Черчесов. – После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев (бывший защитник сборной СССР на ЧМ-1970. - Прим. ред.), сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся".
Источник: FIFA
"Мы сделали коррективы, идет перестройка команды, - говорит 53-летний российский специалист. – В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21-23 года. Идет естественное обновление".
Кубок Конфедераций FIFA, который пройдет 17 июня – 2 июля в Санкт-Петербурге, Казани, Москве и Сочи, для России – не только первый крупный домашний международный турнир. Это еще и шанс посмотреть на обновленную команду в боевых условиях перед домашним Чемпионатом мира, ведь Россия не участвует в квалификации ЧМ-2018.
"Конечно, это важно для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для команды же это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность", - говорит Черчесов.
Становление новой команды в товарищеских матчах проходит с переменным успехом. Были и победы – над Ганой и Румынией (по 1:0), были чувствительные поражения – от Катара (1:2) и Коста-Рики (3:4).
"Когда команда строится, она должна пройти все фазы. Не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней на последней минуте. Все идет своим чередом", - считает Черчесов.
Последняя победа над Румынией, однако, вселила оптимизм. "Очень хочется, чтобы на Кубке Конфедераций наша сборная предстала Командой. Той, за которую хочется болеть, - поясняет Черчесов. – После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев (бывший защитник сборной СССР на ЧМ-1970. - Прим. ред.), сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся".
Источник: FIFA
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