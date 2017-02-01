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Роман Бабаев: есть вероятность, что Панченко окажется в ЦСКА весной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий Кирилл Панченко, который выступает в "Динамо" на правах аренды, может оказаться в стане "армейцев" весной.

"Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции "Динамо". До сегодняшнего дня мы не получили письма, что "Динамо" хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой.

Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чём-то окончательно пока рано", — цитирует Бабаева "Чемпионат.com"
Теги: Бабаев ЦСКА Панченко
Сегодня, 16:22
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№39 Написал: Motivation (Сегодня, 17:58) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssgruzin947
среди поэтов вы говно !

А чукча не читатель


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№38 Написал: ssgruzin947 россия (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Motivation
Слуцкий кресло расшатал
Это Гинер все продал
Игнашевич старым стал
Это Гинер все продал
Цауня мне кафель клал
Это Гинер все продал
Велик 3,14дора сломал
Это Гинер все продал
Дзага трахает мангал
Это Гинер все продал
Березуцкий с братом спал
Это Гинер все продал
Пес в Аланию сбежал
Это Гинер все продал
АИК двуху накидал
Это Гинер все продал
Негр спину надорвал
Это Гинер все продал
Бабаев долбится в анал
Это Гинер все продал
Муса играет за банан
Это Гинер все продал
Хонду суши воспитал
Это Гинер все продал
Онопко сам себя гонял
Это Гинер все продал
Обезьян в Китай удрал
Это Гиннер все продал
На песчанной стройки нету
Весь цемент давно пропал
Кто за это все ответит?
Это Гинер все продал
Гинер все продал

Среди говна вы все поэты , среди поэтов вы говно !
Регистрация: 25.04.2014
№37 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Или песню Малежика "Провинциалка"

joy smile
Регистрация: 1.02.2017
№36 Написал: Motivation (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
или на худой конец,композицию группы Ва-Банк "Маршруты Московские"

Или песню Малежика "Провинциалка" laughing


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№35 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
...и просит поставить песню "Там в степи глухой замерзал ямщик"

sweat_smile или на худой конец,композицию группы Ва-Банк "Маршруты Московские"
Регистрация: 1.02.2017
№34 Написал: Motivation (Сегодня, 17:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
ступай с Миром Сашка и привет тебе персональный шлет Денис Глушаков))

...и просит поставить песню "Там в степи глухой замерзал ямщик" laughing


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№33 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Напомню, что тогда была первая, ЗА ВСЮ историю победа их. Но это уже неважно. Реванш был полнейший, 102 им в авоську

скоро Акинфеев поправится,только успевать штопать авоськи будешь,ступай с Миром Сашка и привет тебе персональный шлет Денис Глушаков))
Регистрация: 1.02.2017
№32 Написал: Motivation (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Евгений Гинер опроверг

smile А Уткин подтвердил. Ты еще Бабайку в доказательство приведи, чьим словам цена - рубль, что доказано в суде


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№31 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:23) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
Напомню, что тогда была первая, ЗА ВСЮ историю победа их. Но это уже неважно. Реванш был полнейший, 102 им в авоську laughing

Ушёл
Регистрация: 22.01.2017
№30 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Вчера ЦСКА отодрал во все дыхательно-пихательные Црвену Звезду вашу любимую

а на выезде как с ними сыграли не напомнишь?))
Регистрация: 1.02.2017
№29 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:21) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Болелы самой негритянской барыжно-рабской недокоманды свои пуканы не берегут laughing

Короны поправьте, у вас на днях было 5-летие последнего завоёванного титула - Копа дель Соль - отмечайте.

А я ушёл
Регистрация: 22.01.2017
№28 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
У вдруг ты мусорок? Не скажу, да это и неважно собственно

ну не солидно Сашка)))очень даже важно,ты привел статью про Е.Гинера,а владелец Цска кто?))
Регистрация: 1.02.2017
№27 Написал: Motivation (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Гинер)

laughing
Слуцкий кресло расшатал
Это Гинер все продал
Игнашевич старым стал
Это Гинер все продал
Цауня мне кафель клал
Это Гинер все продал
Велик 3,14дора сломал
Это Гинер все продал
Дзага трахает мангал
Это Гинер все продал
Березуцкий с братом спал
Это Гинер все продал
Пес в Аланию сбежал
Это Гинер все продал
АИК двуху накидал
Это Гинер все продал
Негр спину надорвал
Это Гинер все продал
Бабаев долбится в анал
Это Гинер все продал
Муса играет за банан
Это Гинер все продал
Хонду суши воспитал
Это Гинер все продал
Онопко сам себя гонял
Это Гинер все продал
Обезьян в Китай удрал
Это Гиннер все продал
На песчанной стройки нету
Весь цемент давно пропал
Кто за это все ответит?
Это Гинер все продал
Гинер все продал


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№26 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:17) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
,инициалы пожалуйста))

У вдруг ты мусорок? laughing Не скажу, да это и неважно собственно

Motivation,
Евгений Гинер опроверг факт продажи контрольного пакета акций клуба, который, по появившейся ранее в СМИ информации, приобрел глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов. Также одним из покупателей назывался президент и совладелец компании «Альянс» Муса Бажаев.
Регистрация: 22.01.2017
№25 Написал: Motivation (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Сашко,а владелец Цска КТО?

Гугли, а то ссыль на совспорт не вставляется stuck_out_tongue_winking_eye
Контрольный пакет акций ЦСКА вместе с Махмудовым приобрел Муса Бажаев

Как кто? "Джигит всегда был НА КОНЕ" laughing


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№24 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
капля никотина,
Вчера ЦСКА отодрал во все дыхательно-пихательные Црвену Звезду вашу любимую laughing
Регистрация: 22.01.2017
№23 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Знаю, что ваш совладелец - Червиченко

ты за своего сначала хотя бы ответь))

Цитата: -Ritter-
Гинер)

понятно что не Пупкин,инициалы пожалуйста))
Регистрация: 1.02.2017
№22 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:13) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
Знаю, что ваш совладелец - Червиченко smile

Цитата: golden Axe
а владелец ЦСКА КТО?

Гинер)
Регистрация: 22.01.2017
№21 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
По весне будут из них картофельные бургеры делать))) Красно-сизые...

у Гинера не бывает безотходного производства,всех в муку перемалывать будет))
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: vlees (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
-Ritter-,
Е.Гинер входит в совет директоров ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» с апреля 2015 г. В настоящее время в ОАО введена процедура наблюдения, кроме того, компания находится под санкциями США. По итогам 2015 г. кредиторская задолженность компании достигла 37 млрд руб., чистый убыток - 11,4 млрд руб.

joy
Регистрация: 12.01.2017
№19 Написал: Motivation (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
,цска покупает игроков по принципу секонд хенда,просто на вес))

По весне будут из них картофельные бургеры делать))) Красно-сизые...
Я купил себе кобылу
С надписью судью на мыло
В красно – синий цвет покрашу
Назову её – парашей


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№18 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Собственник группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин уступил часть своего российского бизнеса совладелецу группы VS Energy Евгению Гинеру, который является президентом ЦСКА. Об этом сообщает liga.net.

Сашко,а владелец Цска КТО? smile
Регистрация: 1.02.2017
№17 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:09) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
но я вообще не думаю о проблемах Цска,у Гинера голова большая пусть он и думает,мне просто нравится наблюдать за этой ситуацией и над его финансовой беспомощностью

laughing

1 февраля 2017, среда. 13:26.
Бизнес 2 7
Собственник группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин уступил часть своего российского бизнеса совладелецу группы VS Energy Евгению Гинеру, который является президентом ЦСКА. Об этом сообщает liga.net.

С начала года бизнесом «Энергетического стандарта» в России управляет сын Гинера Вадим. 10 января он официально возглавил московское ООО «Энергетический стандарт» с оборотом в десятки миллионов долларов. Эта компания — крупнейший поставщик в Россию продукции Сумского НПО имени Фрунзе, завода «Запорожтрансформатор» и харьковского «Турбоатома», акционером которых является Григоришин.

Появление Гинера может улучшить финансовые показатели компании. Совладелец VS Energy умеет выбивать госзаказы. В январе этого года Евгений Гинер получил разрешение на покупку у государственного Ростеха 49% ООО ИК «Технопромэкспорт». Эта компания отвечает за строительство ТЭС в Иране. Проект будет финансироваться через государственный кредит в размере € 1 млрд.

Ещё одно преимущество Гинера — прочные позиции на Украине. С середины прошлого года новый партнёр Григоришина зарегистрировал в Севастополе компанию по сбыту электроэнергии «Севэнергосбыт», которая заняла место «Севастопольэнерго» (входит в VS Energy). Несмотря на это, компании Гинера и его партнёров не попали в обновлённый санкционный список. Более того, в декабре Гинер увеличил долю в PIN банке с 52,93% до 84,3%.

Цитата: vlees
ты расист что ли?

Цитата: Lord_Vik
Так а негриллу зачем покупали?

Цитата: golden Axe
гуталином намазать Чалова

Цитата: Motivation
А как играть в ипани на негра без негра?

Спроси у своих подружек дебилок smile
Регистрация: 22.01.2017
№16 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Купите 5 Муталибов Алибековых и получите Жамалетдинова в нагрузку

ничего удивительного,цска покупает игроков по принципу секонд хенда,просто на вес))Представляешь как это выглядит,Гинер приходит и говорит:Взвесьте ка мне пачку Ким Ин Сонов и пару Аликбеков
Регистрация: 1.02.2017
№15 Написал: vlees (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: -Ritter-
Луис Адриано - юбилейный, сороковой торфянник в стане свиноухих гладиолусов рабов-прислужников бырыго-сектантов

Про хоккей давно не рассказывал. И женщин-тяжелоатлетов, воспитанниц цыска.

laughing
Регистрация: 12.01.2017
№14 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
помолчать тебе и не думать о проблемах ЦСКА, спамчику от этого не перепадет ни копейки, тем более на вашего пертуху тут в суд подали на 10 лярдов рублей

обиженный ослик,я понимаю твою досаду,но я вообще не думаю о проблемах Цска,у Гинера голова большая пусть он и думает,мне просто нравится наблюдать за этой ситуацией и над его финансовой беспомощностью,только и всего
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: Motivation (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
для Гинера любая экономия впрок))

smile
Купите 5 Муталибов Алибековых и получите Жамалетдинова в нагрузку smile


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Лучше Чебурека Алибекова

для Гинера любая экономия впрок))
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: Motivation (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
рабов

Витинью сетями ловили? И ты не Негоро, а Себястьян Перейра, потомственный торговец черным ДЕРЕВОМ
Расскажи про вольных нерабов

Цитата: golden Axe
гуталином намазать Чалова

Лучше Чебурека Алибекова smile


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№10 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:58) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
спартак официально САМАЯ НЕГРИТЯНСКАЯ КОМАНДА РОССИИ!


Михаил Задорнов: Знаете, как я узнал, где ЦСКА? Там больше темнокожих, чем у голландцев


Писатель-сатирик Михаил Задорнов дал интервью обозревателю Sovsport.ru, ответив на злободневные вопросы о спорте.

- Мне другое явление кажется поганым, - говорит Задорнов. - Чиновничество. Что получается? Бизнес душит спорт. Лучше купить западного легионера или целую команду, нежели воспитать своего игрока.

Для того чтобы воспитать, нужно обладать талантом. А чтобы купить – быть просто спекулянтом без совести.


Или допустим, в Казани вырастает замечательный футболист. Его берут и покупают в «Зенит», чтобы он только не играл за «Рубин».

Недавно в Красноярске я спустился на первый этаж гостиницы. Там по телевизору показывали, как ЦСКА играл с голландцами – кажется, с ПСВ. Смотрю, бегают фигурки. И понимаю, что кто-то из них – армейцы. Разобрать издалека не могу. Знаете, как я узнал, где ЦСКА? Там больше темнокожих, чем у голландцев. joy
Регистрация: 1.02.2017
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