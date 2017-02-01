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Роман Бабаев: есть вероятность, что Панченко окажется в ЦСКА весной
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий Кирилл Панченко, который выступает в "Динамо" на правах аренды, может оказаться в стане "армейцев" весной.
"Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции "Динамо". До сегодняшнего дня мы не получили письма, что "Динамо" хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой.
Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чём-то окончательно пока рано", — цитирует Бабаева "Чемпионат.com"
"Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции "Динамо". До сегодняшнего дня мы не получили письма, что "Динамо" хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой.
Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чём-то окончательно пока рано", — цитирует Бабаева "Чемпионат.com"
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