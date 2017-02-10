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Полузащитник "Анжи" Рабиу не перейдет в "Динамо"

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов рассказал, что полузащитник Мохаммед Рабиу, права на которого принадлежат "Анжи", не перейдёт в стан бело-голубых в зимнее межсезонье.

"Рабиу не едет на сбор с "Динамо". Причина в том, что футболист лечится, находится на реабилитации. Мы ожидали, что он её закончит, но ему ещё рано тренироваться. Из-за этого он нам не подходит. На это трансферное окно вопрос по Рабиу закрыт, его не будет в "Динамо", — цитирует Кречетова "Чемпионат.com".
Теги: Анжи Рабиу
Сегодня, 16:26
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