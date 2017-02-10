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Роман Бабаев: в вопросе будущего Тошича во главе угла будет финансовый вопрос

Полузащитник Зоран Тошич интересен нескольким клубам, а вопрос о продлении его контракта с ЦСКА будет решаться весной. Об этом сообщил генеральный директор столичной команды Роман Бабаев.

"С Зораном Тошичем договорились, что вернёмся чуть позже к разговору о продлении контракта. Для ЦСКА он уже давно свой, как братья Березуцкие. Зоран долгое время служит ЦСКА верой и правдой, потому с ним не будет каких-то неожиданностей. Но это переговоры, может случиться всё что угодно.

К Тошичу есть интерес со стороны ряда клубов, потому всё будет зависеть от его финальной позиции. Ему уже не 20 лет, потому финансовый вопрос будет ставиться во главу угла. Думаю, решим всё уже весной", — цитирует Бабаева "Чемпионат.com".
Теги: Бабаев Тошич
Сегодня, 16:55
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№1 Написал: Motivation (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Денег нет. но вы там держитесь? laughing


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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