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В ЦСКА не исключили возможности новых трансферов в зимнее трансферное окно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, будут ли совершены новые трансферные сделки в зимнее трансферное окно.

"Трансферы ещё могут быть, но в любом случае это будут бюджетные сделки. Дело не только в расходах, связанных со стадионом, который понёс и продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию арены.

Если вы посмотрите, клубы стали гораздо внимательнее относиться к затратам. Это во многом связано и с последствиями экономического кризиса и с введением финансового фэйр-плей. Потому данная ситуация применима не только к ЦСКА, но и ко всему российскому футболу", — цитирует Бабаева "Чемпионат.com".
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 17:06
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(1)
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 17:43) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
но в любом случае это будут бюджетные сделки

Точняк Рулон Обоев купят


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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