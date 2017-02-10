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Вчера игроки БАТЭ провели матч на две трети поля
Первый турецкий сбор БАТЭ-2017 потихоньку выходит на финишную прямую. После среды, когда состоялась одна тренировка, а вечер ребятам отдали на восстановление, предстоят три напряженных трудовых дня. Венчает неделю контрольное противостояние с одесским "Черноморцем".
Вчера в первой половине дня "желто-синим" предложили весьма интенсивное занятие. Разминка и серия упражнений на координацию продолжились разделением на группы с выполнением различных заданий. Каждой довелось попеременно сыграть мини-матчи на ограниченном участке поля, "квадраты" и улучшать навыки контроля мяча. Вратари тем временем осваивали собственную программу. В концовке же все снова объединились - для стретчинга.
Вторая тренировка стартовала с традиционной разминки, после чего тринадцатикратные чемпионы Беларуси выполнили беговую работу, попрактиковались в завершении и большом "квадрате". Ну и на закуску был поединок на две трети поля. Победу праздновали "красные", информирует официальный сайт борисовчан.
Вчера в первой половине дня "желто-синим" предложили весьма интенсивное занятие. Разминка и серия упражнений на координацию продолжились разделением на группы с выполнением различных заданий. Каждой довелось попеременно сыграть мини-матчи на ограниченном участке поля, "квадраты" и улучшать навыки контроля мяча. Вратари тем временем осваивали собственную программу. В концовке же все снова объединились - для стретчинга.
Вторая тренировка стартовала с традиционной разминки, после чего тринадцатикратные чемпионы Беларуси выполнили беговую работу, попрактиковались в завершении и большом "квадрате". Ну и на закуску был поединок на две трети поля. Победу праздновали "красные", информирует официальный сайт борисовчан.
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