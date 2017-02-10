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Рональд Куман: команда должна показать Лукаку, что прогрессирует

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал возможное продление контракта ливерпульским клубом с нападающим Ромелу Лукаку.

"Чтобы футболисты продолжали играть в нашей команде, мы все должны прогрессировать. Именно это мы должны показать Лукаку, чтобы он продлил контракт с "Эвертоном". Игроки должны видеть, что мы становимся сильнее день ото дня.

Я не говорил с руководством клуба о ситуации с контрактом Ромелу. Если Лукаку продлит соглашение, это станет замечательной новостью для "Эвертона", - цитирует Кумана FourFourTwo.
Теги: Эвертон Куман Лукаку
Сегодня, 17:30
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