Рональд Куман: команда должна показать Лукаку, что прогрессирует

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал возможное продление контракта ливерпульским клубом с нападающим Ромелу Лукаку.



"Чтобы футболисты продолжали играть в нашей команде, мы все должны прогрессировать. Именно это мы должны показать Лукаку, чтобы он продлил контракт с "Эвертоном". Игроки должны видеть, что мы становимся сильнее день ото дня.



Я не говорил с руководством клуба о ситуации с контрактом Ромелу. Если Лукаку продлит соглашение, это станет замечательной новостью для "Эвертона", - цитирует Кумана FourFourTwo.