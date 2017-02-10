Эмиль Форсберг: "Лейпциг" имеет большой потенциал

Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг прокомментировал продление контракта с клубом.



"Я рад продлению контракта. Чувствую себя счастливым в "Лейпциге". Ощущаю, что здесь меня ценят. "Лейпциг" - амбициозный клуб, имеющий большой потенциал.



Хочу продолжить свой дальнейший путь именно с этим клубом и способствовать его дальнейшим успехам", - цитирует Форсберга официальный сайт "Лейпцига".