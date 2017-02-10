Ули Хенесс: Дуглас Коста пытается получить повышение зарплаты

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что своими интервью полузащитник Дуглас Коста пытается добиться повышения зарплаты.



"Слова Косты являются лишь его отчаянными попытками получить повышение в зарплате. Но это с нами не работает.



Пусть он даст ещё хоть десять таких интервью. Я бы не сказал, что у Косты плохие финансовые условия в команде", – цитирует Хенесса Daily Mail.