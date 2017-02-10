Флорентино Перес: Де Хеа? Все довольны Кейлором Навасом

Президент "Реала" Флорентино Перес завил, что мадридский клуб не претендует на голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.



"Кто-то распространяет подобные слухи насчёт Де Хеа. Мы не собираемся отрицать все слухи относительно возможных трансферов.



Мы не работаем над подписанием новичков до завершения сезона. Все в "Реале" действительно довольны Кейлором Навасом", - цитирует Переса goal.com.