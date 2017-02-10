Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Флорентино Перес: Де Хеа? Все довольны Кейлором Навасом

Президент "Реала" Флорентино Перес завил, что мадридский клуб не претендует на голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

"Кто-то распространяет подобные слухи насчёт Де Хеа. Мы не собираемся отрицать все слухи относительно возможных трансферов.

Мы не работаем над подписанием новичков до завершения сезона. Все в "Реале" действительно довольны Кейлором Навасом", - цитирует Переса goal.com.
Теги: Перес Реал
Сегодня, 18:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.