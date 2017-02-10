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15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
"Спартак" - "Осиек": Зе Луиш и Леонтьев выйдут в стартовом составе красно-белых
Стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч с хорватским "Осиеком".
Основной состав "Спартака": Селихов, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Джикия, Глушаков, Леонтьев, Ананидзе, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Ещенко, Д. Комбаров, Хомуха, Фернандо, Попов, Самедов, Зобнин, Зуев, Давыдов, Луис Адриано.
Основной состав "Спартака": Селихов, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Джикия, Глушаков, Леонтьев, Ананидзе, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Ещенко, Д. Комбаров, Хомуха, Фернандо, Попов, Самедов, Зобнин, Зуев, Давыдов, Луис Адриано.
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