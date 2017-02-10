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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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"Спартак" - "Осиек": Зе Луиш и Леонтьев выйдут в стартовом составе красно-белых

Стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч с хорватским "Осиеком".

Основной состав "Спартака": Селихов, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Джикия, Глушаков, Леонтьев, Ананидзе, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Ещенко, Д. Комбаров, Хомуха, Фернандо, Попов, Самедов, Зобнин, Зуев, Давыдов, Луис Адриано.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:19
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20
(7)
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: sanyapytilin
8-9 россиян в основе.
7 просто минимум.

Из них 3 "горца" (минимум) - просто достаивают.

Ну это обьективная реальность.


Постоят еще. Васина вернули, может будет толк.
Регистрация: 6.01.2006
№19 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Включил в экспресс победу спартака. Рискнул, конечно, но все-таки многократный чемпион межсезонья.
Регистрация: 13.08.2015
№18 Написал: sunsun (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Держим за вас кулаки. Всё-таки соперник уровня лиги чемпионов
Регистрация: 26.07.2016
№17 Написал: Motivation (Сегодня, 19:04) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
8-9 россиян в основе.

Хосонов, Збагоев, Жамалетдинов и прочие Мутабеки Алибековы laughing Вскормленые сеном из Чуйской долины laughing Из них бы и во дворе любой бы поиграл минут 15, пока ему своя же команда морду не набила


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№16 Написал: Вальтер (Сегодня, 18:59) #
  • +2
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online

sanyapytilin,
мадам... вы как обычно с нами... кризис не снимают...?
Регистрация: 5.02.2017
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
8-9 россиян в основе.
7 просто минимум.

Из них 3 "горца" (минимум) - просто достаивают.

Ну это обьективная реальность.
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: vlees (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Супер важная игра,после которой кони и бомжи сделают кучу выводов как обычно,бггг
Регистрация: 12.01.2017
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:52) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Motivation
Цитата: sanyapytilin
Без лимита один Глушаков бы играл

У вас один Фернандес играет, остальные только летят фанерой над парижем... А в центре защиты два пескоструйщика застыли статуями

Ага)) не смеши
8-9 россиян в основе.
7 просто минимум.
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Motivation (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Без лимита один Глушаков бы играл

У вас один Фернандес играет, остальные только летят фанерой над парижем... А в центре защиты два пескоструйщика застыли статуями


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№11 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
интересненько, будем посмотреть
Регистрация: 1.02.2015
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:47) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Без лимита один Глушаков бы играл. Российская команда....
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:47) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
И в Спартаке",как и у "Зенита" нету явных так сказать запасных, вот 2 состава "Спартака" и почти все игроки основы.Так и должно быть в богатых клубах.
Регистрация: 17.03.2008
№8 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Как обычно,

Гениталич твое все )))


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Отрабатывают тактику "сохранения результата"

4 защитника, из них два фланговых, имеющих целью подключения в атаку и ни одного пз-разрушителя.
Тебе не тяжело жить без мозга, организм?!


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:44) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как обычно, лимит впритык.
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:39) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
4 центральных защитника - это любопытно

Отрабатывают тактику "сохранения результата", победы уходят на второй план. Бздят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Любопытный составчик
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Donald Kuk
Маурисио и Джикия наверняка на флангах играть будут.

А может и Бокетти, он левого фланга играл. Да он и опорника играл, так что будем посмотреть


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 18:29) #
  • +4
  •  (12)

Цитата: Saveger
4 центральных защитника - это любопытно

Маурисио и Джикия наверняка на флангах играть будут.
Удачи и самое главное без травм.
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
4 центральных защитника - это любопытно
Регистрация: 16.03.2010
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