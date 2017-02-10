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Экс-хавбек "Зенита" Тимощук объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук принял решение завершить игровую карьеру.

"Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.

На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха", — приводит слова Тимощука Sportarena.com.
Теги: Зенит Тимощук
Сегодня, 20:03
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