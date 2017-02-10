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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
Зинедин Зидан: "Реал" не хочет предоставить стадион "Барселоне"? Они поступили бы так же
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова президента команды Флорентино Перес о том, что его клуб не собирается предоставлять стадион "Сантьяго Бернабеу" для проведения финала Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом".
"Реал" не хочет предоставить свой стадион "Барселоне"? В такой ситуации "Барселона" поступила бы точно таким же образом. Тем не менее если президент "Реала" говорит, что в период проведения финала Кубка на "Сантьяго Бернабеу" будут вестись ремонтные работы, значит так оно и есть", — цитирует Зидана Sport.es.
"Реал" не хочет предоставить свой стадион "Барселоне"? В такой ситуации "Барселона" поступила бы точно таким же образом. Тем не менее если президент "Реала" говорит, что в период проведения финала Кубка на "Сантьяго Бернабеу" будут вестись ремонтные работы, значит так оно и есть", — цитирует Зидана Sport.es.
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