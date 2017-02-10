"Спортинг" готов продать Вильяма Карвалью

Лиссабонский "Спортинг" не будет чинить препятствиий трансферу своего полузащитника Вильяма Карвалью, которым интересуются английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", сообщает A Bola.



Дело в том, что руководство португальского клуба планирует на вырученную сумму укрепить состав футболистами на другие позиции. Ориентировочная цена игрока составляет 30 миллионов евро.