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"Спортинг" готов продать Вильяма Карвалью

Лиссабонский "Спортинг" не будет чинить препятствиий трансферу своего полузащитника Вильяма Карвалью, которым интересуются английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", сообщает A Bola.

Дело в том, что руководство португальского клуба планирует на вырученную сумму укрепить состав футболистами на другие позиции. Ориентировочная цена игрока составляет 30 миллионов евро.
Теги: Спортинг Карвалью
Сегодня, 20:43
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