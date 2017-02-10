Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Спартак" упустил победу над "Осиеком"

"Спартак" сыграл вничью с хорватским "Осиеком" в товарищеском матче, состоявшемся в Испании.

Товарищеский матч

"Спартак" - "Осиек" 1:1

Голы: Промес, 49 - Лепа, 89

"Спартак": Селихов, Маурисио (Хомуха, 81), Кутепов (Ещенко,46), Боккетти (Зуев, 46), Джикия, Глушаков (Фернандо, 46), Леонтьев, Ананидзе, Промес, Мельгарехо, Луиш (Давыдов, 81)

"Осиек": Микулич, Барач, Баришич, Пушич, Лукич, Лесьяк, Шкорич (Петрович, 74), Миоч, Бобан (Гргич, 81), Лёпа, Эжупи (Перешович, 81)

Предупреждения: Джикия, 42
Сегодня, 21:01
Напечатать
36
(2)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№36 Написал: Вальтер (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Пивовед
Просто вспомнился 2009 год, пол- шага до чемпионства и Джанаев в наших воротах.
Эмоции нахлынули..

так Печкин... может ну его нах 2009...? и эмоции нах...
смотри расклад какой... Мы чемпионы... а игорян отдыхает от рекордов... справедливо...?
Регистрация: 5.02.2017
№35 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера имеет право на эксперименты в предсезонке,для того она и придумана,а играть будут сильнейшие,посмотрел молодежь всем ясно что пока не тянут,значит до лучших дней
Регистрация: 1.02.2017
№34 Написал: Вальтер (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Blessing
Надо всё выяснить и решать.

чЁ выяснять... голдЭн бачОк режиссерка пушкина.... ну и ещё по мелочи...
решили уже... ты 321....
Регистрация: 5.02.2017
№33 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше пускай Селихов в товарняках ошибается, чем в официальных матчах
Регистрация: 2.02.2012
№32 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: mikelo73
Если сравнить Пресезонку Аленичев -Небо , Предсезонка Каррера -днище, Видимо Чемпионом первой части Чемпионата Спартак устраивает, а по игре игроки Спартака всего достигли.

Поставил "+", хоть и куйню написал. smile
Регистрация: 12.11.2007
№31 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Пивовед
Цитата: Миша Люберцы

Цитата: vlees
типичный скучный товарняк,Гениаталич перехвалил Селихова и он в конце исполнил Юру Лодыгина
Че, на парня наезжать?

Дорогой мой человек ! Матч идёт больше девяноста минут, и такие ляпы могут дорого нам обойтись в концовке сезона.
Было уже, помним.

Я высказываю свою точку зрения : пропустили гол, потому что 6 человек играли не основного состава ! В чемпионате на правом краю не будет ни Ещенко ( всадник - без головы), ни Зуева ( только Спартак - 2, тот же Макеев и Паршиалюк ) . Привезли штрафной эти 2 игрока, которые просто - не наш уровень... Ну что его теперь за яйца повесить - Селихова? Ребров , что с синитом от Вицеля, что с ослами сам себе забил !..

Да никто и не оспаривает Вашего права на собственную точку зрения!
Тем более, это Дар и роскошь - по нынешним временам- точка зрения, да ещё и собственная..

Просто вспомнился 2009 год, пол- шага до чемпионства и Джанаев в наших воротах.
Эмоции нахлынули..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№30 Написал: Вальтер (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (4)
online

Хитрый Лис,
ой не писти юристка... барабанить это ваша чухонская сущность... 1/3 у вас постоянно стучат и думают что о них не знают..
Регистрация: 5.02.2017
№29 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (2)
online

Молодёжь в очередной раз не впечатлила, Зуев, Леонтьев и др., сколько можно в перспективных ходить? Про Давыдова вообще надоело уже говорить.. Мельгарехо снова не о чём.. Джикия готовый игрок основы. На нагрузках конечно ещё команда, не бежится, но Зе с Промесом уже что-то показывают, приятное для глаз.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
У свиней тема нашлась похрюкать: Почему пропустили гол? Вратарь или состав?
Надо всё выяснить и решать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Ребров , что с синитом от Вицеля, что с ослами сам себе забил !..

По первому эпизоду-может быть. По второму-расстрел головой с близкого расстояния. Тут, скорее, к Комбарову, которого обыграли, как пацана на фланге...


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№26 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

По крайней мере, я не стал бы хамить оппоненту безпочвенно, а потом стучать на него же администрации.

На хамство ты сам нарвался, а настучал на тебя не я confused
Регистрация: 19.03.2010
№25 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:37) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Пивовед,
Пивовед,
Жизнь не стоит на месте , она меняется а кто уверовал в свою не погрешимость может и слететь с трона ......
Регистрация: 18.03.2012
№24 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: Миша Люберцы

Цитата: vlees
типичный скучный товарняк,Гениаталич перехвалил Селихова и он в конце исполнил Юру Лодыгина
Че, на парня наезжать?

Дорогой мой человек ! Матч идёт больше девяноста минут, и такие ляпы могут дорого нам обойтись в концовке сезона.
Было уже, помним.

Я высказываю свою точку зрения : пропустили гол, потому что 6 человек играли не основного состава ! В чемпионате на правом краю не будет ни Ещенко ( всадник - без головы), ни Зуева ( только Спартак - 2, тот же Макеев и Паршиалюк ) . Привезли штрафной эти 2 игрока, которые просто - не наш уровень... Ну что его теперь за яйца повесить - Селихова? Ребров , что с синитом от Вицеля, что с ослами сам себе забил !..
Регистрация: 10.01.2014
№23 Написал: Вальтер (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: vlees
Цитата: mikelo73
Если сравнить Пресезонку Аленичев -Небо , Предсезонка Каррера -днище, Видимо Чемпионом первой части Чемпионата Спартак устраивает, а по игре игроки Спартака всего достигли.

Ты че там бухаешь товарищ?лол

неправильно ведёшь диалог... нужно так.... проводница...!! два чая с лимоном....
Регистрация: 5.02.2017
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
Если сравнить Пресезонку Аленичев -Небо , Предсезонка Каррера -днище, Видимо Чемпионом первой части Чемпионата Спартак устраивает, а по игре игроки Спартака всего достигли.

Слышен голос из туманного далёка..(с)

Вот и эксперты с десятого места подтянулись....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№21 Написал: Motivation (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Хорошего вратаря взяли.

Чуть хуже Жопорука и Рукожопа


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№20 Написал: vlees (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
Если сравнить Пресезонку Аленичев -Небо , Предсезонка Каррера -днище, Видимо Чемпионом первой части Чемпионата Спартак устраивает, а по игре игроки Спартака всего достигли.

Ты че там бухаешь товарищ?лол
Регистрация: 12.01.2017
№19 Написал: avnik море (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
Если сравнить Пресезонку Аленичев -Небо , Предсезонка Каррера -днище, Видимо Чемпионом первой части Чемпионата Спартак устраивает, а по игре игроки Спартака всего достигли.


Небо - днище
а кое-кто - мудище. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№18 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Ещенко, Хамуха, Джикия и Мельгорехо - это, что игроки , которые будут играть ?

Ещенко-игрок основы. Джикия-вполне вероятно. А МельгОрехо-оно не защитник. Оно-нападающее. На замену выходящее.


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№17 Написал: vlees (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Хорошего вратаря взяли.

У вас тоже неплохой,рекордсменом звать вроде
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Если сравнить Пресезонку Аленичев -Небо , Предсезонка Каррера -днище, Видимо Чемпионом первой части Чемпионата Спартак устраивает, а по игре игроки Спартака всего достигли.
Регистрация: 18.03.2012
№15 Написал: avnik море (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Хорошего вратаря взяли.


Мне нравится.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:21) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы

Цитата: vlees
типичный скучный товарняк,Гениаталич перехвалил Селихова и он в конце исполнил Юру Лодыгина
Че, на парня наезжать?

Дорогой мой человек ! Матч идёт больше девяноста минут, и такие ляпы могут дорого нам обойтись в концовке сезона.
Было уже, помним.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (7)
online

классная игра получилась хорваты очень не плохо смотрелись они посильнее будут во много пре много раз голубых и ослов так что мы на правильном пути все линии слажены правда кое какие помарки есть каррера все это исправит
Регистрация: 6.02.2017
№12 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:18) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
типичный скучный товарняк,Гениаталич перехвалил Селихова и он в конце исполнил Юру Лодыгина smiling_imp

Че, на парня наезжать? Отстоял он 88 минут прилично: пару раз выручил ! Я не уверен, что Ребров, сегодня отстоял бы на ноль ! Кто играл в защите : Ещенко, Хамуха, Джикия и Мельгорехо - это, что игроки , которые будут играть ? Первый и последний раз не более. Да и те же Давыдов, Зуев, Леонтьев - только на замену , да и то - наврятли. Когда забивали нам гол , играли 6 человек , которые даже на замену не выйдут. Гол пропустили, потому что играли - дублёры...
Регистрация: 10.01.2014
№11 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Хорошего вратаря взяли.

На Конифея посмотри-он лучше. До его рекордов-как до Китая раком мелкими шагами.


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:15) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
Товарняк детектед.

Ты бы именно это написал, если б на месте Спартака был Зенит? blush

По крайней мере, я не стал бы хамить оппоненту безпочвенно, а потом стучать на него же администрации.
Иди.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошего вратаря взяли.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Одну в сезоне.... ладно - две.

Нет уж-достаточно одной таблэтки sunglasses


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Товарняк детектед.

Ты бы именно это написал, если б на месте Спартака был Зенит? blush
Регистрация: 19.03.2010
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.