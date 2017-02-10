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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
"Спартак" упустил победу над "Осиеком"
"Спартак" сыграл вничью с хорватским "Осиеком" в товарищеском матче, состоявшемся в Испании.
Товарищеский матч
"Спартак" - "Осиек" 1:1
Голы: Промес, 49 - Лепа, 89
"Спартак": Селихов, Маурисио (Хомуха, 81), Кутепов (Ещенко,46), Боккетти (Зуев, 46), Джикия, Глушаков (Фернандо, 46), Леонтьев, Ананидзе, Промес, Мельгарехо, Луиш (Давыдов, 81)
"Осиек": Микулич, Барач, Баришич, Пушич, Лукич, Лесьяк, Шкорич (Петрович, 74), Миоч, Бобан (Гргич, 81), Лёпа, Эжупи (Перешович, 81)
Предупреждения: Джикия, 42
Товарищеский матч
"Спартак" - "Осиек" 1:1
Голы: Промес, 49 - Лепа, 89
"Спартак": Селихов, Маурисио (Хомуха, 81), Кутепов (Ещенко,46), Боккетти (Зуев, 46), Джикия, Глушаков (Фернандо, 46), Леонтьев, Ананидзе, Промес, Мельгарехо, Луиш (Давыдов, 81)
"Осиек": Микулич, Барач, Баришич, Пушич, Лукич, Лесьяк, Шкорич (Петрович, 74), Миоч, Бобан (Гргич, 81), Лёпа, Эжупи (Перешович, 81)
Предупреждения: Джикия, 42
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