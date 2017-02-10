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Анатолий Тимощук и Дарио Срна получили тренерские дипломы категории PRO

Экс-полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук и защитник "Шахтёра" Дарио Срна прошли последний курс обучения в центре лицензирования ФФУ и получили тренерские дипломы категории PRO, сообщает Sportarena.com.
Теги: Тимощук Срна
Сегодня, 21:03
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