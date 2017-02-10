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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
Анатолий Тимощук и Дарио Срна получили тренерские дипломы категории PRO
Экс-полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук и защитник "Шахтёра" Дарио Срна прошли последний курс обучения в центре лицензирования ФФУ и получили тренерские дипломы категории PRO, сообщает Sportarena.com.
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