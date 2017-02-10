Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Ман Сити" предложил болельщику, давшему совет Гвардиоле, начать карьеру тренера

Болельщик под ником Nadeem через "Твиттер" обратился к "Манчестер Сити" с просьбой поменять тактику и в ответ услышал предложение самому начать тренерскую карьеру.

"Пожалуйста, передайте Гвардиоле и игрокам, что нельзя выиграть матч, если просто передавать мяч друг другу. И напомните им, что другим командам удаётся забивать голы», — написал болельщик в "Твиттере".

"Nadeem, а вы не задумывались о карьере футбольного тренера?" — ответил аккаунт "Манчестер Сити".
Теги: Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 21:03
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
тренерами становятся лохи, четкие пацаны дают советы не вставая с дивана..)
Регистрация: 19.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.