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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
"Ман Сити" предложил болельщику, давшему совет Гвардиоле, начать карьеру тренера
Болельщик под ником Nadeem через "Твиттер" обратился к "Манчестер Сити" с просьбой поменять тактику и в ответ услышал предложение самому начать тренерскую карьеру.
"Пожалуйста, передайте Гвардиоле и игрокам, что нельзя выиграть матч, если просто передавать мяч друг другу. И напомните им, что другим командам удаётся забивать голы», — написал болельщик в "Твиттере".
"Nadeem, а вы не задумывались о карьере футбольного тренера?" — ответил аккаунт "Манчестер Сити".
"Пожалуйста, передайте Гвардиоле и игрокам, что нельзя выиграть матч, если просто передавать мяч друг другу. И напомните им, что другим командам удаётся забивать голы», — написал болельщик в "Твиттере".
"Nadeem, а вы не задумывались о карьере футбольного тренера?" — ответил аккаунт "Манчестер Сити".
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