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Президент "Оренбурга": давно следили за Михаилом Кержаковым
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал аренду у "Зенита" вратаря Михаила Кержакова.
"За Михаилом Кержаковым следили уже давно. Главный тренер хотел видеть его в команде, он выбирал игрока, который мог бы помочь "Оренбургу". Станет ли Кержаков основным вратарём – посмотрим по ответственности и работе, но шанс у него, конечно, есть.
Есть ли у "Оренбурга" возможность выкупа футболиста? Пока эту опцию не обсуждали, надо решить первые вопросы. Посмотрим, как Кержаков будет чувствовать себя в команде, а дальше станет видно", – цитирует Столыпина "Чемпионат.com".
"За Михаилом Кержаковым следили уже давно. Главный тренер хотел видеть его в команде, он выбирал игрока, который мог бы помочь "Оренбургу". Станет ли Кержаков основным вратарём – посмотрим по ответственности и работе, но шанс у него, конечно, есть.
Есть ли у "Оренбурга" возможность выкупа футболиста? Пока эту опцию не обсуждали, надо решить первые вопросы. Посмотрим, как Кержаков будет чувствовать себя в команде, а дальше станет видно", – цитирует Столыпина "Чемпионат.com".
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