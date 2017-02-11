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СМИ: ЦСКА по-прежнему пытается приобрести Генри Оньекуру

Нападающий бельгийского "Эйпена" Генри Оньекуру может стать футболистом ЦСКА, передает Voetbal Belgi?.

Сообщается, что красно-синие хотят подписать 19-летнего игрока, воспользовавшись тем, что для российских клубов по-прежнему открыто трансферное окно.

Ранее нигериец заявил, что руководство клуба уговаривает его принять предложение о переходе в ЦСКА. Оньекуру подчеркнул, что не хочет переходить в российскую команду.

СЭ
Теги: ЦСКА
Сегодня, 00:26
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3
(1)
№3 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
За овес парень не пишется?

Цитата: PanoV
Но Эйпен отказывается принимать фантики.

только ЦСКА никто не спросил... smile
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
За овес парень не пишется?
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 00:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Но Эйпен отказывается принимать фантики.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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