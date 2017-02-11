"ПСЖ" разгромил "Бордо", Кавани сделал дубль

"ПСЖ" на выезде уверенно переиграл "Бордо" в рамках 25-го тура чемпионата Франции.



Теперь парижане догнали в турнирной таблице "Монако", но у них еще игра в запасе. "Бордо" остался на седьмом месте.



Чемпионат Франции. 25 тур



"Бордо" - "ПСЖ" - 0:3



Голы: Кавани, 6, Ди Мария, 40, Кавани, 47



"Бордо": Каррассо, Сабали, Йованович, Паллуа, Гаич, Тулалан, Плашил (Вада, 66), Санкаре, Ролан, Малком (Лаборде, 78), Менез (Камано,57)



"ПСЖ": Трапп, Менье, Курзава, Маркиньос, Кимпембе, Мотта, Верратти (Нкунку, 60), Рабио, Моура, Ди Мария (Дракслер, 63), Кавани ( Бен-Арфа, 72)



Предупреждения: Мотта, 21.