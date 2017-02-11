"Наполи" одержал победу над "Дженоа" и вышел на второе место в Серии А

"Наполи" дома победил "Дженоа" в матче 24-го тура первенства Италии. Таким образом, неаполитанцы с 51-м очком вышли на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив "Рому", у которой матч в запасе.



Чемпионат Италии. 24 тур



"Наполи" - "Дженоа" - 2:0



Голы: Зелиньски, 50, Джаккерини, 68



"Наполи": Рейна, Маджо, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Диавара, Зелиньски, Гамшик (Аллан, 75), Джаккерини (Рог, 74), Мертенс (Паволетти, 78), Инсинье



"Дженоа": Ламанна, Джентилетти (Орбан, 19), Бурдиссо, Муньос, Лазович, Лашальт, Велозу (Катальди, 46), Хильемарк, Ригони, Симеоне, Палладино (Таарабт, 58)



Предупреждения: Орбан, 67, Бурдиссо, 80, Рог, 90+2.