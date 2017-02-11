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Фабио Капелло: возможно, я совершил ошибку, что не ушел из сборной России в "ПСЖ"

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло признался, что в 2013 году мог покинуть команду ради перехода в "ПСЖ".

"Я был действительно близок к подписанию контракта с "ПСЖ". Когда Леонардо дисквалифицировали, он связался со мной. Мы с парижанами согласовали условия контракта, но тогда я работал со сборной России.

Для меня уход из этой национальной команды ради работы в "ПСЖ" был бы равносилен предательству. Возможно, я совершил ошибку, поскольку в итоге именно россияне обошлись со мной жестко! Я упустил прекрасную возможность поработать в большом клубе", - цитирует Капелло "Чемпионат" со ссылкой на Canal+.
Теги: Капелло Сборная России
Сегодня, 01:31
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дейтвительно. В ПСЖ платят больше. Такую деньгу упустил дон Фабио...
Регистрация: 19.03.2010
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