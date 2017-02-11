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Криштиану Роналду назван лучшим легионером в истории АПЛ

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, выступающий ныне за "Реал", занял первое место в рейтинге 100 лучших легионеров в истории английской премьер-лиги по версии британского издания FourFourTwo.

Второе место - у бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри, а третье занял экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона.

В десятку также попали Деннис Бергкамп ("Арсенал"), Дидье Дрогба ("Челси"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Джанфранко Дзола ("Челси"), Патрик Виера ("Арсенал", "МС"), Петер Шмейхель ("МЮ", "МС", "Астон Вилла") и Давид Жинола ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Эвертон").

Напомним, ранее сообщалось, что 91-е место в данном рейтинге досталось бывшему форварду "Арсенала" Андрею Аршавину, а 98-е - экс-футболисту "МЮ" и "Эвертона" Андрею Канчельскису.
Теги: Роналду
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