"Локомотив" подписал двух игроков в свою киберкоманду (фото)

"Локомотив" объявил о создании собственной киберкоманды, подписав контракты с Константином "STAVR" Гириным и Антоном "KLENOFF" Клёновым.Сотрудничество с Константином "STAVR" – популярным блогером и киберспортсменом – началось еще в прошлом году. Он обратился в клуб с идеей сделать стадион "Локомотив" местом действия популярного в тот момент челленджа 24 hours, суть которого заключается в ночном проникновении на различные закрытые объекты."Идея нам понравилась. Мы решили поддержать эту историю, которая вылилась в мощное видео, собравшее свыше 500 000 просмотров на Youtube. Рады, что наш стадион стал еще более узнаваемым среди самой активной части аудитории.Важным для нас было и то, что Костя является болельщиком "Локо". Сегодня мы представляем его как полноправного игрока "Локомотива", который будет бороться за честь клуба на киберспортивной арене", - рассказал президент "Локо" Илья Геркус.Вторым киберфутболистом "Локомотива" стал Антон "KLENOFF" Кленов, входящий в число лучших игроков России.