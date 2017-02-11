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Рамиль Шейдаев будет выступать за словацкую "Жилину" (фото)

Бывший игрок "Зенита" Рамиль Шейдаев подписал контракт со словацкой "Жилиной", информирует сайт клуба.

Сообщается, что договор аренды заключен до 30 июня 2018 года. Права на 20-летнего нападающего принадлежит "Трабзонспору".

Теги: Шейдаев
Сегодня, 03:28
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