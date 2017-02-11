Бразильский "Ботафого" не продаст Сассе в "Локомотив" за 1,5 млн евро

Бразильский "Ботафого" ответил отказом на предложение московского "Локомотива" по поводу перехода нападающего Сассе, информирует GloboEsporte.



Московский клуб предлагал за футболиста 1,5 млн евро. Бразильцы хотят выручить за 23-летнего игрока не менее 3,5 млн. Контракт Сассе с "Ботафого" рассчитан до конца этого года.