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Томас Тухель: "Арсенал"? У меня контракт с "Боруссией", я счастлив в Дортмунде

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель опроверг слухи о том, что он может сменить Арсена Венгера во главе "Арсенала".

"Журналисты, видимо, знают больше, чем я. У меня контракт с "Боруссией", и я счастлив в Дортмунде", - цитирует Тухеля Goal.com.
Теги: Тухель Арсенал Боруссия Д
Сегодня, 10:58
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