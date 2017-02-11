Хуан Мата: Де Хеа сосредоточен на настоящем, он не размышляет о слухах

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата сообщил, что его одноклубник Давид де Хеа сосредоточен на настоящем и не думает о слухах, которые связывают голкипера с переходом в мадридский "Реал".



"Давида можно называть ветераном, ведь он уже много лет находится в "Манчестер Юнайтед". Все знают и ценят его вклад в команду. Слухи о его возможном переходе? Если мы будем говорить об этом в феврале, то представьте, что будет до июня, июля и августа. Давид был обеспокоен летом, и я не говорил с ним. Сейчас он расслаблен. Де Хеа думает об оставшейся части сезона, но уж никак не о лете", - сказал Мата в эфире Cadena SER.