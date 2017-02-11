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Даниэле Де Росси продлит контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси по окончании сезона продлит контракт с "Ромой", сообщает Corriere dello Sport.

"Джаллоросси" хотят предложить хавбеку двухлетнее соглашение со значительным уменьшением зарплаты (до 2,5-3 миллионов евро за сезон) при условии перехода на должность в структуре клуба по завершении карьеры. Сейчас ежегодный доход Де Росси составляет 6,5 миллиона евро.
Теги: Рома
Сегодня, 11:14
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