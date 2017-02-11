Иан Райт: Венгер сказал мне, что его время в "Арсенале" подходит к концу

Экс-нападающий "Арсенала" Иан Райт отметил, что разговаривал с Арсеном Венгером относительно его будущего в клубе.



"Вчера мы несколько часов разговаривали с Венгером. У меня сложилось впечатление, что для него уже все окончено. Он сам сказал, что его время в "Арсенале" подходит к концу. Раньше я такого от него не слышал. Арсен выглядит усталым и измотанным. Уйдет ли он в конце сезона? Считаю, что да", - цитирует Райта Mirror.